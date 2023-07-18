بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

في حين أن معظم المشجعين يميلون إلى الهروب من حراس الأمن، فإن مشجعا أجنبيا صدم الجماهير بعد فوز فريقه المفضل، بقيامه بتصرف صادم.

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، نزول المشجع المجهول أرض الملعب سريعا في فرحة عامرة إثر فوز فريقه نيوكاسل.

تفاصيل

بينما كان حارس الأمن يحاول السيطرة على المشجع الذي وصف فعله بـ “الجنون”، إذا بالمشجع يضرب الحارس على رأسه بشكل عنيف.

وأظهر مقطع الفيديو، أنه أثناء قيام المشجع بتصرف صادم، إذا بأصدقائه يضحكون بشكل هستيري، ما أثار جدلا بين المعلقين على مقطع الفيديو بين مستنكر ومبرر للتصرفات داخل ملعب ماكدونالد جونز الإنجليزي.