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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اتهامه بالتسبب في هزيمة الزمالك بالسحر.. بماذا رد رجب بحة وعائلته؟

احد جيران عم رجب
احد جيران عم رجب بحه

“منه لله المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى ظلمنى وشهر بى على القنوات التليفزيونية خاصة قناة الزمالك”.. وأدعى باننى أقوم بعمل أسحار لصالح النادى الأهلى تسببت فى فوز النادى الاهلى على نادى الزمالك ، وساعده فى هذه الادعات مشجع زملكاوى من قرية منية الحيط بمركز أطسا مقيم حاليا فى القاهرة".. بهذه الكلمات بدأ عم رجب بحه حديثه لـ"صدى البلد"، مؤكدا بأنه يعيش على باب الله ويعمل باليومية ويعول أسرة مكونة من 4 أبناء زوج منهم أبنة والثانية مخطوبة والولدين يسافران الى القاهرة للعمل هناك فى مجال المعمار ، لمساعدته والصرف على انفسهم . 

 

وأضاف عم بحة: أنا أشجع النادي الأهلي ودائما في مسجد بالقرية وأحيانا أقوم إماما  بالمصليين فى بعض أوقات الصلاة ، وبالرغم أنني أشجع النادي الأهلي إلا أن الرياضة ومشاهدة مباريات كرة القدم ليست فى دمي، إذ أعود من عملي باليومية  مجهدا وأقضى معظم أوقاتى بالمسجد القريب من منزلى بالقرية.

وأضاف عم بحة: “شكوت المستشار مرتضى منصور أولا لله عز وجل، ثم رفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري العادل”.

وأكد عم بحة، أن قيام المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك برفع صورتي وأسمى على الملأ من خلال قناة الزمالك.. تسببت لى أضرار أدبية ونفسية وإحراج أمام أهل قريتي خاصة أنني من عائلة معروفة وعريقة بالقرية.

وقال أفراد عائلته وأهل بلدته: “إحنا كلنا معاك وهنقف جمبك ياعم رجب ومش هنقبل الفضيحه لحد ، أنت رجل طيب ومحترم وبشهادة أهل المركزده عم رجب عامل باليومية من منيا الحيط التابعه لمركز إطسا الفيوم المستشار مرتضى منصور مدير نادى الزمالك نادى ليه أسمه خرج أمس ع قناة الزمالك ع الهواء ورفع صورة الراجل ده وقال ده بيعمل أعمال وسحر وعمل للزمالك سحر وهو من الفيوم إطسا وشهر بالراجل الغلبان وفضح الراجل ومعاه بنات وأولاد ما تخافش يا عم رجب الساده محامين الفيوم كلهم معاك وإحنا معاك”.

 

 

 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/984434046037547

 

 

 

 

 

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