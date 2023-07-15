قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه، لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.