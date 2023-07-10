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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدراجة بخارية وسط موجة حارة بطريق السويس..مشجع اسمعلاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المشجع الاسمعلاوي
المشجع الاسمعلاوي

أشعل مشجع إسمعلاوي مواقع التواصل الإجتماعي بعد إلتقاط صور له برفقه طفله، مستقلا دراجة بخارية في طريقه لدعم النادي الإسماعيلي في مباراته مع فريق الداخلية بمدينة السويس، مساء اليوم.

 

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وتناول جماهير الدراويش صورة المشجع علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الانتماء للفريق الاصفر لا حدود له وأنه رغم ارتفاع درجة الحرارة تغطي طريق الإسماعيلية السويس باللون الاصفر بسبب انتشار حافلات الدعم ورا فريقهم العريق.


كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برسائل دعم النادي الاسماعيلي قبل لقاءه بالداخلية في استاد السويس، مساء اليوم، من قبل جماهيره وبعض الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي، والذي نشر فيديو ارتدي فيه تيشرت الدراويش، معلنا دعمه له قبل اللقاء المصيري.

ونشر عدد كبير من جماهير النادي الاسماعيلي وعاشقي كرة الدراويش، من جميع المحافظات رسائل دعم ومساندة وفيديوهات أرشيفية للقاءاته وبطولاته السابقة.

شارك في هذه الرسائل أيضا بعض العائلات الاسمعلاوية الأصيلة والأطفال مشجعي النادي ، واعتبروا أن مدة المبارة علي مدار 90 دقيقة هي الحياة بالنسبة لهم، مطالبين اللاعبين بالمثابرة والجهد من أجل الفوز بنقاط النجاة كما وصفوها.

واكد الفنان خالد الصاوي، علي صفحته الرسمية، أن والده كان من مشجعي النادي الاسماعيلي.

كما حرص جماهير النادي علي التقاط الصور التذكارية لهم امام استاد الاسماعيلي قبل التوجه في حافلات التشجيع لدعم فريقهم باستاد مدينة السويس.

من المنصورة الي السويس ، تحركت حافلات المشجعين، في رسالة مؤثرة لدعم النادي العريق.

وعلي انغام غناء الجماهير الحاشدة «يا اسماعيلي يا عشقي انا معاك روحي فداك»، تقابل عاشقي الدراويش بطريق السويس للمشاركة في المباراة الحاسمة لتاريخ طويل لنادي جماهيري التف حوله الملايين علي مستوي العالم وتخطت حدوده محافظة الإسماعيلية « باريس الصغري».

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية غدًا، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود كوكو، عبدالله جمال.

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

 

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