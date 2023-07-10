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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«المانجا السقط».. جودة ومذاق وريحة مميزة بأسواق ومزارع الإسماعيلية.. صور

المانجو الاسمعلاوي
المانجو الاسمعلاوي السقط

تزينت مزارع محافظة  الإسماعيلية، بملكة الفواكه « المانجو الاسمعلاوي السقط»، بأنواعها المختلفة، والتي تتمتع بمذاق مميز، يجعلها تختلف عن أي نوع مانجو اخر.

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وفي هذه الفترة من كل عام، يبدأ موسم المانجو الاسمعلاوي والذي يستمر علي مدار ٣ اشهر فقط، ببيع والترويج للمانجو السقط المميزة وهي حبات المانجو التي سقطت من الأشجار بدون مجهود ويقال عنها " استوت"،. تتميز بجودة ومذاق ورائحة مختلفة عن انواع المانجو الكمر. الرش.


يقول محمد مرسي، مزارع، أن هناك 3 طرق لجمع الثمار وتخزينها على أساسها تتحدد جودة المانجو الاسمعلاوي، وهي بين كمر ورش وسقط».

يضيف «محمد»، يتلاعب التجار وبدلاً من انتظار سقوط الثمار، يجمعونها خضراء ويرشونها بهرمون الإيثيلين المسئول عن نضج وتلوين الثمار، فتتغير الي اللون الأصفر فى أقل من 24 ساعة، متجاهلين الأضرار الصحية المترتبة عليها، بخلاف طريقة «الكمر» الأقل حلاوة لكنها ليست مضرة.


يتابع عيسي الدمياطي، مزارع، أن المانجو السقط هي التي تظهر في بداية الموسم والذي ينطلق في يوليو، وتتميز بمذاقها المميز وغالبا يكون سعرها مرتفع لأنها في بداية الموسم.

محمد سمير، يضيف أن المانجو السقط، لا يقتصر علي نوع واحد من المانجو ولكنها طريقة يوصف بها حالة جميع انواع المانجو عندما تطرح للبيع.

 

وعن أهم ما يميز المانجا السقط، يقول محمود عماد، العنقود فى المانجو السقط بيكون أخضر لأنه صابح، لكن الرش بيبقى أسود غامق لأنه اتقطف من فترة، إلى جانب لون الثمرة الصافى فى السقط، على عكس حبة الرش المبقعة، بخلاف الطعم غير المستساغ».

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