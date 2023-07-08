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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طالبة أزهرية صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فقدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية واحدة من طالبات المعاهد الأزهرية وهى الطالبة  رحمة سامى محمد إبراهيم حسن المنقولة للصف الأول  الثانوى بمعهد فتيات عين غصين الإعدادى الثانوى، أثر صاعق تيار كهربائى.

محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح مستشفى القصاصين المركزي

وشعيت جنازتها وسط حشد كبير من أهالى القرية وزميلاتها.

ويقوم اليوم وفد كبير من قيادات المنطقة الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام المنطقة لأداء واجب العزاء.

وتتقدم الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد بيومى المدير العام للمنطقة وجميع العاملين بالديوان العام للمنطقة ومديرى المراحل التعليمية والادارات المعنية والتعليمية وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية بخالص العزاء لأسرة الفقيدة.

المنطقه الازهريه قيادات المنطقة الأزهرية محافظ الإسماعيلية

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