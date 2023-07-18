تقرير.. قرية حسن فتحي بباريس من العالمية إلى أطلال تسكنها الأشباح ..صور

تعتبر قرية حسن فتحي بباريس بمحافظة الوادي الجديد من القرى التي اسست علي الطراز المعماري العالمي ومساحتها 18 فدانا بأعلى ربوة شمال مدينة باريس وتبعد عن مدينة الخارجة حوالي 85 كيلومترا، وتضم العديد من الإنشاءات والمباني التي شيدت علي الطراز البيئي بـالطوب اللبن.

وتتضمن قرية حسن فتحي بباريس مدرسة للفنون وعددا من مراسم الفن التشكيلي ، بالإضافة إلى سوق تجاري كبير علي جوانبه عدد من الكافيهات، فضلًا عن الغرف المهيأة للمعيشة تتناسب مع درجات الحرارة في جميع فصول السنة.

حاول المعماري "حسن فتحي" وضع معايير ومواصفات هندسية للمواد ونظم الإنشاء لتصبح نظما معتمدة بالدولة بشكل رسمي عالمي ، لكن للأسف توقف المشروع لأسباب مجهولة.

وتعتبر قرية حسن فتحي صرحا معماريا فريدا من نوعه وخير شاهد على براعة المعماري الشهير حسن فتحي، وكانت تعد من أهم المزارات البيئية، ولكن طالتها يد الإهمال بفضل تجاهل المسئولين لها.

يقول عبدالله مرزوق من أهالي باريس إن قرية حسن فتحي تحتاج لمبادرة لإحيائها من جديد بعد أن تهدمت معظم الجدران وأصبحت كالأطلال و مأوى للغربان والخفافيش ويسكنها الاشباح ، مشيرًا إلى أنه لم يأت بعد المسئول الذي يدرك قيمة هذا الصرح المعماري والذي أنفق عليه المليارات من الجنيهات.

وذكر مرزوق أن المهندس العالمي حسن فتحي كانت له رؤية مستقبلية من إنشاء هذه القرية، ولم يفكر أي محافظ للوادي الجديد في تشغيلها بدلًا من كونها مهجورة تنعق فيها الغربان.

وأوضح صبحي سلمان منسق رحلات سياحية أن قرية حسن فتحي سقطت من حسابات المسئولين بالمحافظة، متسائلًا كيف ينادي المسئولون بالترويج وتنشيط السياحة وأمامهم هذا الصرح الذي لو استغل لكان من أهم المواقع الاستراتيجية للجذب السياحي.

واستنكر الصمت الرهيب من قبل مسئولي الثقافة على إهمال قرية حسن فتحي بالرغم من الوعود المتكررة بتطويرها إلا أنه لم يجد أي جديد ومازالت تعاني من الإهمال.

وطالب المسئولين بضرورة طرح المشروع أمام الشباب لتشغيله، إن كانت الحكومة، لا تستطيع الحفاظ عليه فالشباب أولي بتشغيله والحفاظ عليه.

من جانبهم طالب أهالي باريس المسئولين بما فيهم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة طرح قرية حسن فتحي للاستثمار السياحي حتي يتم استغلال مقومات المكان وطبيعته وتحويله الى مكان جذب بدلا من كونه مكانا مهجورا تنعق فيه الغربان.

يذكر أن قرية حسن فتحي من تصميم المهندس المعماري العالمي حسن فتحي، والذي كان يلقب بمعماري الفقراء، وصاحب المقولة المشهورة: "إن فقراء العالم الثالث هم عملائي الحقيقيون حيث ولد بالإسكندرية (1900 - 1989) ، وتخرج في المهندس خانة "كلية الهندسة حاليًا" بجامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًا"، اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني، تعد قرية القرنة التي بناها –عام 1948- التى يقطنها 3200 أسرة جزءا من تاريخ البناء الشعبي الذي أسسه بما يعرف بعمارة الفقراء.

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