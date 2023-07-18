دينا الشربيني تسترجع ذكرياتها مع والدها الراحل

نشرت الفنانة دينا الشربيني، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتذكرت والدها الراحل، بصور تجمعهم بذكريات مختلفة، وكتبت: “يارب ارحم روحاً كانت مصدر قوتي في الحياة”.

أخر اعمال دينا الشربيني

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «تاج» حول «حسن» تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلف ويعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.