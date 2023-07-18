بعد عرضها للبيع بسعر خيالي| تفاصيل مثيرة عن السترة المحببة لـ الأميرة ديانا

دائمًا ما كانت الأميرة ديانا تلفت أنظار الجميع لها بأناقتها واختيارتها المتميزة للملابس التي ترتديها، ومن كل حين والآخر تظهر قطعة جديدة من ملابس الأميرة ليتم عرضها في المزادات وكانت “سترة الشاة السوداء” أخر هذه القطع، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم قصة هذه السترة.



القصة الكاملة لـ السترة المحببة

ارتدتها الأميرة ديانا حين ذهبت لمشاهدة خطيبها الأمير تشارلز آنذاك، وهو يلعب البولو في صيف عام 1981 والتي أصبحت حديث وسائل الإعلام حينها.



لكن هذه السترة ورائها قصة روتها الشركة المنتجة، حيث قالت خبيرة موضة عالمية، سينثيا هولتون:" بعد فترة من تصويرها وهي ترتدي السترة أرسل قصر باكنجهام رسالة إلى سالي وجوانا مؤسسي شركة warm & wonderful، تفيد بأن السترة قد تضررت من المعصم وإذا كان بإمكانهما إصلاحها أو استبدالها لأن ديانا أحبت هذه السترة حقا".



وما فعلوه في الواقع هو إرسال بديل لها في عام 1981؛ لأنهم شعروا أنهم لا يستطيعون إصلاحها بشكل صحيح.



وأعادت الأميرة ديانا لبس سترتها المحببة بعد عامين لكن سترتها الأصلية ظلت في صندوق أبيض في علية أحد مؤسسي الشركة طيلة 40 عاما.



وتم اكتشافها مؤخرا وطرحها للبيع في المزاد بسعر تقديري يصل لـ 80 ألف دولار وسط توقعات بأن تباع بأكثر من ذلك المبلغ على غرار فستانها الأرجواني المخملي الذي بيع بـ 600 ألف دولار أي أكثر بـ 5 أضعاف من سعره التقديري.