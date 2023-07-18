عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عرضها للبيع بسعر خيالي| تفاصيل مثيرة عن السترة المحببة لـ الأميرة ديانا

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

دائمًا ما كانت الأميرة ديانا تلفت أنظار الجميع لها بأناقتها واختيارتها المتميزة للملابس التي ترتديها، ومن كل حين والآخر تظهر قطعة جديدة من ملابس الأميرة ليتم عرضها في المزادات وكانت “سترة الشاة السوداء” أخر هذه القطع، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم قصة هذه السترة.
 

القصة الكاملة لـ السترة المحببة 

ارتدتها الأميرة ديانا حين ذهبت لمشاهدة خطيبها الأمير تشارلز آنذاك، وهو يلعب البولو في صيف عام 1981 والتي أصبحت حديث وسائل الإعلام حينها.
 

لكن هذه السترة ورائها قصة روتها الشركة المنتجة، حيث قالت خبيرة موضة عالمية، سينثيا هولتون:" بعد فترة من تصويرها وهي ترتدي السترة أرسل قصر باكنجهام رسالة إلى سالي وجوانا مؤسسي شركة warm & wonderful، تفيد بأن السترة قد تضررت من المعصم وإذا كان بإمكانهما إصلاحها أو استبدالها لأن ديانا أحبت هذه السترة حقا".
 

وما فعلوه في الواقع هو إرسال بديل لها في عام 1981؛ لأنهم شعروا أنهم لا يستطيعون إصلاحها بشكل صحيح.

وأعادت الأميرة ديانا لبس سترتها المحببة بعد عامين لكن سترتها الأصلية ظلت في صندوق أبيض في علية أحد مؤسسي الشركة طيلة 40 عاما.

 وتم اكتشافها مؤخرا وطرحها للبيع في المزاد بسعر تقديري يصل لـ 80 ألف دولار وسط توقعات بأن تباع بأكثر من ذلك المبلغ على غرار فستانها الأرجواني المخملي الذي بيع بـ 600 ألف دولار أي أكثر بـ 5 أضعاف من سعره التقديري.

الأميرة ديانا ديانا سترة الشاة السوداء توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

نشره رغم تحذير الكثيرين.. تعرف على تفاصيل كتاب أدولف هتلر

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

الكرملين: روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ