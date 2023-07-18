الأربعاء ..عرض فيلم" عبده داغر " بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني الأربعاء القادم ١٩يوليو أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي يدور حول حياة وألحان وموسيقى عبده داغر.

يعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياته التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.



جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٩يوليو في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.