ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2165 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات الفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات لتسجل مستوى 1961 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2474 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1856 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1444 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17320 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1961 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1956 دولارًا.