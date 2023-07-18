وزيرة المالية الهندية: التضخم المرتفع يهدد الاقتصاد العالمي

قالت وزير المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، اليوم الثلاثاء، إن التضخم المرتفع هو قلق نتقاسمه مع مختلف دول العالم.

وأضافت سيثارامان، خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، أن إدارة التضخم في الهند كانت مدفوعة بالعديد من العوامل، معظمها خارج نطاق السياسة النقدية.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أثر بشدة على الأسر الفقيرة، التي تواجه بالفعل تأثير عامين من الجائحة وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية.

خلع عباءة الدولار

اقترحت الهند خطوة تسوية معاملاتها التجارية مع إندونيسيا بالروبية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان نيودلهي عن وضع إطار لتسوية التجارة الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر شركائها التجاريين، بالروبية والدرهم وربط أنظمة الدفع السريع الخاصة بها.

وعقدت المحادثات في اجتماع بين وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان ونظيرها الإندونيسي مولياني إندراواتي على هامش الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في جانديناجار بولاية جوجارات.

وسيكون الترتيب بين نيودلهي وجاكرتا مشابها للترتيب مع أبو ظبي، وقد يشهد قيام المصدرين الهنود بتسوية تجارتهم بالروبية الإندونيسية، في حين أن أولئك الذين يصدرون البضائع من الهند يمكن أن يكسبوا بالروبية الهندية، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، نقلا عن مسؤول حكومي هندي.