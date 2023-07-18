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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. فنون جميلة الزمالك: 60% على الأقل للنجاح باختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أنهت اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة باليوم الثاني لاختبارات القدرات 2023 الخاصة بالقبول بالكلية وسط إقبال كثيف على اختباري الفنون والعمارة. 

 

وقد كشفت إدارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك أن اختبارات القدرات 2023 بكلية الفنون الجميلة  تنقسم إلى  تخصصين مختلفين تخصص الفنون، وتخصص العمارة ويشمل كل تخصص منهما سؤالين باختبار القدرات حيث يتضمن تخصص الفنون اختبار رسم واختبار تصميم و يشمل تخصص العمارة اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.

 

وتابعت إدارة الكلية أنه يلزم للنجاح باختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة أن يحصل الطالب على أكثر من 60% من درجة الاختبار. 

 

ومن المقرر أن يستمر  التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

 

وقد سبق وأعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي انه يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات 2023  المؤهلة لها،  عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات و المعاهد المصرية على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg .

اختبارات القدرات 2023 الفنون الجميلة جامعة حلوان تنسيق الجامعات 2023 وزارة التعليم العالى الثانوية العامة Jobs Education

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