المهن الموسيقية توضح موقفها بشأن إقامة حفل ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، حقيقة إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية إذا وافقت على الحفل سيتم ولا أزمة في هذا الأمر.



وأضاف محمد عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم إصدار التصريح لعمل الحفل، وبعد عمل بحث عن المغني تم إلغاء الحفل.



وتابع الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن حاليا يخضع الموظف المختص الذي أصدر التصريح للتحقيق.



