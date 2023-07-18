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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يهاجم نقابة المهن الموسيقية بسب حفل ترافيس سكوت

عمرو سعد
عمرو سعد

هاجم الفنان عمرو سعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت والذى كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي فوق سفح الأهرامات.

وكتب عمر سعد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: الغاء رخيص حفلة ترافيس_ سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق اي د ياخد قرارت للمصريين او يتكلم باسمهم وانا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصرييين بشكل رجعي ومتخلف وباقول ليهم ان مصر أكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي أرض الفنون والحضارات.

 

 

تفاصيل إلفاء حفل ترافيس سكوت

خلال الساعات الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً، كشفت فيه عن قرار جديد يخص حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذى كان من المقرر إقامته فى منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو 2023.

 

وجاء ف البيان أن  النقيب العام للمهن الموسيقية قرر إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع  من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

 

 

جاء هذا القرار بعد أن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بإلغاء الحفل  بعدما روج البعض إلى أن حفلاته تمارس بها طقوسا شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك.

 

انذار الدكتورة نيفين الكيلاني

وأرسل  أحد المحامين بالنقض، إنذارا للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية في حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

وجاءت تفاصيل الإنذار لوزيرة الثقافة بعد أن تم تحديد موعد حفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت تحت سفح الهرم، وترددت أنباء عن أن حفلاته بها طقوس شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين، وتنسبه للحضارات "الزنجية".

 

وقال المحامي في إنذاره لوزيرة الثقافة، إنه على الرغم من أن هناك أصواتا تتعالى بالمطالبة بمنع تلك الحفلة وإلغائها، ولكن قانون الرقابة القانون رقم (430) لسنة 1955، وتعديلاته ولائحته التنفيذية يوجد به حلول أقيم من المنع.

وتابع: “فالرقابة هدفها بسط رقابة الدولة على المواد الفنية السمعية والبصرية، نظرا لتأثيرها الهام في نفوس الجماهير، والغرض من الرقابة هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وعلاقتها السياسية بالدول الأخرى”.

واستطرد مقدم البلاغ في إنذاره، أن “سياسة المنع هي سياسة عفا عليها الزمن وعلينا مواجهة الفكر بالفكر وعلينا أن نستغل حفلة ترافيس سكوت باعتبارها  فرصة لبسط سلطان ثقافتنا، ومواجهة العالم بحقيقة الهوية المصرية”. 

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