10 سنوات.. كيس عيش ما تبقى من قمر على سلم منزلها بدمياط

فوجيء أهالى شط جريبة التابعة لمركز دمياط، بالعثور على جثة طفلة لا يتعدى عمرها ١٠ سنوات تم طعنها بآلة حادة وتمزيق أحشائها ووجدوها ملقاة على سلم منزلها.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على قمر .م ، ١٠ سنوات من منطقه شط جريبه بمركز دمياط، بمحافظة دمياط، جثه هامدة على سلم منزلها .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعه برئاسة المقدم محمد سمير مفتش مباحث مديريه أمن دمياط، والقوة المرافقة له، وتم التحفظ على الجثة وإخبار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقامت أجهزة الأمن بدمياط بالتحفظ على زوجه الاب لسؤالها حول الواقعة بعد أن تم توجهه الاتهام إليها من قبل أسرة الطفلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها لمعرفه ملابسات القضيه والتانى.

وأكد ابن عم المجنى عليها انها كامت ذاهبه لشراء العيش والفطار لعمها وبالفعل وجدوا كيس العيش بجوارها وهى داخل بركه من الدماء.