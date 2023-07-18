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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء منزلين مجاورين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

ارشيفية
ارشيفية

‏لقيت سيدة مصرعها بينما أصيبت سيدة ومواطن إثر انهيار عقار سكني بمنطقة الخليفة.

 

‏تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا يفيد بسقوط جزئي لعقار بمنطقة الخليفة.

 

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ونجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال سيدة متوفاة وأخرى مصابة كما تم انتشال مواطن من أسفل الأنقاض مصاب.

 

‏فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حفاظا على أرواح المواطنين.

 

‏وتم تشكيل لجنة هندسية لفحص حاله العقارات المجاورة للمنزل المنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الخليفة الحماية المدنية الإنقاذ البري النيابة العامة انهيار عقار

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