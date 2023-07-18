تفاصيل انهيار عقار بشارع المحجر في حي الخليفة

شهد حي الخلفية التابع لمحافظة القاهرة، اليوم انهيار عقار في 6 حارة المدرسة بشارع المحجر، حيث أن العقار مكون من 3 طوابق، وتحركت قوات الحماية المدنية على الفور لرفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

قال مصدر في محافظة القاهرة إنهم تلقوا بلاغا بانهيار عقار في 6 حارة المدرسة بشارع المحجر في نطاق حي الخليفة، و تم إخطار لجهات المعنية وتحركت قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.

من جانبها، تمكنتقوات الدفاع المدني، من انتشال أحد الأشخاص أسفل أنقاض العقار، بينما تكثف جهودها للبحث عن الناجين، وذلك بعدما تلقت قوات الحماية المدينة بلاغا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الخليفة.