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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة رأس السنة الهجرية.. تامر أمين يوجه رسالة مهمة للمسلمين في العالم

تامر أمين
تامر أمين

هنأ الإعلامي تامر أمين، المسلمين، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، وبداية من الغد بدء سنة هجرية جديدة، قائلا إن المسلمين يشهدوا سنة هجرية جديدة، ويجب على الجميع الاحتفال بهذه الذكرى الجليلة الجميلة في حياة كل إنسان مسلم. 

تامر أمين يتحدث عن عيد رأس السنة الهجرية

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية أمر مهجور لدى البعض، ولا يهتمون بالاحتفال به وهذا أمر خاطئ تماما، "إحنا بنشوف المسلمين بيحتفلوا بالكريسماس، ويحتفلوا برأس السنة الميلادية وسايبين رأس السنة الهجرية". 

ووجه تامر أمين، رسالة هامة للمسلمين في العالم: "مين أولى باحتفالك رأس السنة الهجرية، وذكرى متعلقة بالنبي محمد ولا الاحتفال بالسنة الميلادية والكريسماس وغيره". 

ووجه تامر أمين نصيحة للآباء قائلا إنه يجب أن تجمع أولادك وتجعلهم يحتفلوا بهذه المناسبة، وتحكي لهم قصة ما حدث في هجرة النبي محمد، "جمع ولادك وقولهم كل سنة وانتم طيبين إحنا النهاردة بنحتفل برأس السنة الهجرية، وأقرأ لهم قصة النبي محمد عشان يفتكروا الاحتفال ده، عشان لما يكبروا يحتفلوا بالعيد ده مش يتنسي". 

تامر امين رأس السنة الهجرية النهار برنامج آخر النهار للمسلمين

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