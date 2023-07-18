تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الدول المجاورة.. تفاصيل

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوءَ على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الدول المجاورة، ففي ظل تواصل حدة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني، يبدو أن تداعيات الأزمة تلقي بظلالها على الدول المجاورة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال إن الحرب في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى تحديث الجيش البريطاني لأنه تخلف عن نظرائه، مشددا على ضرورة الاستفادة من الأزمة بما يضمن أن تكون المملكة المتحدة مستعدة لأي صراعات مستقبلية.

وقال "والاس": "لقد حفزت الحرب في أوكرانيا العقول، فهناك خصم حقيقي عدواني بشكل لا يصدق يكسر كل قواعد الحرب في أوروبا ويخوض حربا تهدف إلى تدمير دولة بشكل فعال، ومنذ أن توليت المسؤولية قبل 4 سنوات بدأنا التحديث وأطلقنا العنان للتحديث في مجموعة كاملة من المجالات الرئيسة".

وزير الدفاع البريطاني

وذكر التقرير، أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني تزامنت مع ما كشفه رئيس الأركان البريطاني الأدميرالي توني راداكين بأن الحرب في أوكرانيا كانت جرس إنذار لقواته، إذ إن تطورات الأزمة تشير إلى ضرورة أن تكون بلاده أسرع في الاستحواذ على أسلحة الغير.

