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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فخري الفقي: نعيش في عصر إدارة المخاطر.. ومصر تواجه تحديات عديدة

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه الألفية الحالية من العالم بها الكثير من المفاجآت بداية من 11 سبتمبر عام 2001، ومن ثم الحرب الأمريكية في 2003 في أفغانستان والعراق، ومن ثم الأزمة المالية العالمية 2007، ومن ثم ثورات الربيع العربي التي مرت على المنطقة، ومازالت بعض الدول العربية تصارع في هذه التوترات والصراعات. 

فخري الفقي: نواجه تحديات عديدة في الفترة الحالية

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الأزمات في الألفية الحالية لم تنته عند ثورات الربيع العربي، إذ حدثت أزمة كورونا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت بدورها على العالم، وبناء عليه كان هناك مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والتي ستعقد القمة المقبلة في دبي في نوفمبر المقبل. 

وتابع، أ، العصر الحالي هو عصر إدارة المخاطر، الدولة القادرة على إدارة المخاطر هي الأفضل سواء كانت مخاطر جيوسياسية أو مخاطر بيئية، أو مخاطر مناخية، أو أزمات اقتصادية والتي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

واستكمل، أن الاقتصادات الحالية تتحول من اقتصادات السوق إلى اقتصادات إدارة المخاطر من كل أنواع المخاطر المختلفة، موضحا أن مصر تواجه العديد من التحديات المختلفة، إذ أن مصر تعمل على مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية مع التعافي من أزمة كورونا. 

فخرى الفقى مجلس النواب الأزمة المالية العالمية سي بي سي برنامج من مصر عمرو خليل

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