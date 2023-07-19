تفاصيل مثيرة.. نجم الأهلي يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور

كشف أيمن أشرف، نجم النادي الأهلي المنتقل حديثًا إلى البنك الأهلي، عن كواليس مكالمته مع إمام عاشور، لاعب المارد الأحمر الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس، ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمًا من صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي.

نجم الأهلي يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "لم أرى إمام عاشور، ولكن تحدثت معه منذ 3 أسابيع، فهو صديقي وزميلي في منتخب مصر، وقام بالاستفسار حول بعض الأمور، وهو يدرك طباع النادي الأهلي، ونصحته بضرورة الانضباط والالتزام والصمت التام، من أجل النجاح مع النادي، لأن الأهلي فريق مختلف تمامًا، وعليه فقط الاجتهاد من أجل التألق".

وختم: "إمام لاعب دولي ومميز ويمتلك خبرات جيدة، وقادر على التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولاعب شبه متكامل ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وأتمنى أن يكون إضافة جيدة للنادي الأهلي".