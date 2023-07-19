مدرب حراس المنتخب الأولمبي يكشف كواليس حديثه مع ميشيل يانكون بشأن حمزة علاء

كشف السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي كواليس حديثه مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي بشأن الدفع بحمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي أساسيا في المباريات.

قال السيد السويركي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحدثت مع مدربي الحراس في أندية الدوري المصري، وخاصة ميشيل يانكون في الأهلي، وطالبت بمنح الفرصة لحراس المنتخب الأولمبي في المشاركة بالمباريات".

وأضاف: "طالبت ميشيل يانكون وكل مدربي الحراس بمنح الفرصة لهؤلاء الحراس حتى ولو في مباريات فريق الشباب".

واختتم: "كان هناك متابعة بشكل مستمر مع مدربي الأندية بشأن أوزان الحراس وتدريباتهم البدنية".