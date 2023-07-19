تختصر الكثير من الوقت والجهد.. برلمانى يشيد بمنظومة الكارت الموحد

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة التموين تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، مشددًا على أن هذه المنظومة ستختصر الكثير من الوقت والجهد.

وقال "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة ، معرباً عن ثقته فى قدرة اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، على إنجاح هذه المنظومة على مستوى محافظة بور سعيد.

وأكد النائب أهمية البدء فى تطبيق مثل هذه التجارب الجديدة داخل محافظة بورسعيد بإعتبارها واحدة من أهم المحافظات التى تعتمد على الحرفية والمهنية وتطبيق هذه التجارب بأسلوب علمى واحترافى.

وأضاف أن محافظة بور سعيد حققت نجاحات مبهرة وكبيرة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بفضل المتابعة المستمرة والميدانية من اللواء عادل الغضبان لهذه المنظومة من خلال حرصه على إعطاء الفرصة الكاملة لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمساهمة مع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية فى انجاح تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل بمحافظة بور سعيد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف من "الكارت الموحد" بأن وجود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على جميع الخدمات من خلاله، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم، وكارت آخر للحصول على خدمات التأمين الصحى، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى "الكارت الموحد" الحصول على جميع هذه الخدمات من الهيئات المتعددة من خلال "الكارت الموحد" بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن.