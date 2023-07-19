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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ستضرب موجة الحر بريطانيا وتصل فيها الحرارة 40 مئوية.. الحكومة تكشف التفاصيل

صدى البلد


 


كشف مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ، عما إذا   كانت موجة حر بنحو  40 درجة مئوية ستضرب بريطانيا خلال الساعات المقبلة.
من المتوقع أن توقف أي أمطار في وسط وشرق إنجلترا اليوم الأربعاء، مما يفسح المجال ليوم مشمس  ، وفقًا لآخر توقعات مكتب الأرصاد الجوية.
كانت قد هطلت أمطار متفرقة طوال الأيام الماضية على البلاد ، لتنفرد إنجلترا عن أوروبا التي تعيش أيام في حرارة عالية.
وفقًا للتوقعات الأربعاء ، فسيكون "أدفأ بكثير من الثلاثاء".

هناك فرص أقل لارتفاع درجات الحرارة في المملكة المتحدة لتصل إلى 40 درجة مئوية بعد أيام من طقس يوليو غير المستقر.

وقال المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية جراهام مادج إنه لا توجد "إشارة تنبؤ" بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بريطانيا، على الرغم من أن التوقعات البعيدة  أظهرت ارتفاع الحرارة في أغسطس.

 

 

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