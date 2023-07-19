برلماني: توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد هدفه تعميق التصنيع المحلي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن اتجاه الدولة إلى توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية في مصر هدفه تعميق التصنيع المحلي لتحقيق الاستقرار وفقًا لاستراتيجة الدولة في الاتجاه إلى الجمهورية الجديدة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى الشراكة مع الدول العربية الشقيقة لتوطين التصنيع في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعاون مع السعودية لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمثابة انعكاس لعمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تسعى إلى دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي للوصول إلى التصنيع الكامل للمنتجات، علاوة على توطين التكنولوجيات الحديثة للصناعات المختلفة لتنفيذ خطة الدولة في إقامة المشروعات التنموية.

وأشاد النائب عمرو عكاشة بتقديم الدولة الدعم الكامل للقطاع الخاص لدعم الصناعات الوطنية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة في إنتاج مختلف احتياجات قطاع التشييد والبناء لتأهيلها لتصدير المنتجات للسوق العربية والأفريقية.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ، بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.