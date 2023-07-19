مدد يا نبى.. الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد على المسرح الكبير

إلهامات روحانية عبرت عن قيم الهجرة النبوية ومبادئ الإسلام السمحة وشمائل النبي الكريم جاءت فى احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالعام الهجرى الجديد وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، واستضافت المنشد وائل الفشنى مع نجوم الغناء والإنشاد أحمد حسن، ونهى حافظ، وأحمد العمري، وأميرة أحمد، ومصطفى النجدي، وآيات فاروق، ومحمود هلال.

فعلى المسرح الكبير، تجلى المطربون والمنشدون فى تقديم عدد من الأعمال الدينية التى ارتقت بالمشاعر وسمت بالوجدان، كان منها إلى “رحاب يثرب، ومدد، والرضا والنور، ويا رب كرمك، ومولاي، وأم النبى، وسبحت صنع ربى، ولا إله إلا الله، وطلع البدر علينا، ويا محمد، ويا صـلاة الزين، والمسك فاح، ومدد يا نبى، وأشتاق يـا الله، وصلوا على حضرته وحيوا ربيب العلا”.

كما تواصلت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، حيث تألقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها انامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى تم عزفها بأسلوب مميز كان منها “الحلوة دى، وكلمة حلوة، وميس الريم، وآخر أيام الصيفية، ونسم علينا الهوا، ويمامة بيضا، وغرام فى الكرنك، وتيمة الحب، ورقصة عزيزة، ويا زهرة فى خيالى”، إلى جانب بانوراما لأعمال كل من أسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم “أبو على”.