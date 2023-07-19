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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدة المتهمة بقتل نجلها في الشرقية تغادر محكمة جنايات الزقازيق قبل إصدار القرار

صدى البلد

غادرت والدة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها، قاعة محاكمة ابنتها عقب رفع هيئة المحكمة جلسة محاكمة اليوم، الأربعاء، وذلك عقب طلب دفاع المتهمة حضور لجنة من الأزهر والفتوى لمناقشتهم في احتمالية وجود جن أو عمل سحري أدى إلى ارتكابها الواقعة، دون انتظار قرار هيئة المحكمة.

وكانت والدة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وتناولها، ظهرت وهي في حالة من القلق والترقب، خاصة أن هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تشهد في جلستها اليوم، الأربعاء، حضور لجنة طبية وعرض المتهمة عليها.

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تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها حتى اكتشفت جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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