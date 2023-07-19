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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وسواس قهري.. محامي قاتلة طفلها وتناول أجزاء من جسده يكشف مفاجأة

صدى البلد

أكد محامي الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها ، أنه قدم إلي هيئة محكمة جنايات الزقازيق ، بحثاً يفيد وجود ما يسمي بالوسواس القهري ، وهو ما يجعل احتمالية ارتكاب المتهمة فعلتها خارجاً عن إرادتها ، ولابد من وجود لجنة من الأزهر والفتوي لمناقشتهم في احتمالية وجود ذلك.

وأضاف محامي المتهمة، أنه تطوع للدفاع عن المتهمة ليقينه التام بإستحالة ارتكاب أم لمثل تلك الواقعة وخاصة ان العقل البشري لا يمكن ان يصدق او يستوع مثل تلك الفعلة وخاصة مع شهادة جميع الشهود وتأكيدهم علي ان الام المتهمه كانت تحب نجلها وتخشي عليه من اي شئ وتأكديها هي أيضا علي انها سليمة عقلياً ولا تعاني من اي امراض لهو دليل علي انها مريضة نفسياً.

 

من جانبها ، فقد غادرت والدة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها قاعة محاكمة نجلتها ، وذلك عقب رفع هيئة المحكمة جلسة محاكمة اليوم، وذلك عقب طلب دفاع المتهمة بحضور لجنة من الأزهر والفتوي لمتاقشتهم في احتمالية وجود جن أو عمل سحري ادي الي ارتكابها الواقعة دون انتظار قرار هيئة المحكمة.

وكانت والدة الام المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وتناولها ظهرت وهي في حالة من القلق والترقب وخاصة انه تشهد هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى في جلستها السابقة اليوم الأربعاء حضور لجنة طبية وعرض المتهمة عليها.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

مش هعمل كده تاني.. أقوال المتهمة بقتل وطهي أجزاء من جسم ابنها أمام جنايات الزقازيق

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وقامت المتهمة بالانفراد بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها حتى اكتشفت جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

https://fb.watch/lTubEv8t5I/?mibextid=Nif5oz

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