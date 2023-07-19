مش هعمل كده تاني.. أقوال المتهمة بقتل وطهي أجزاء من جسم ابنها أمام جنايات الزقازيق

أكدت الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها ، أمام هيئة المحكمة أنها بكامل قواها العقلية قائلة: أنا بشتغل علشان اصرف على نفسي وخرجونى مش هعمل كدة تانى وأنا ندمانة ومش هعمل كده تاني.

فيما طالب دفاع المتهمة بعرضها على لجنة طبية من أساتذة طب الزقازيق، وحضور لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف لمناقشة واضعي التقرير الطبي للمتهمة للتأكد من مدي مسئوليتها حول ارتكابها الواقعة.

وظهرت والدة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وتناولها وهي في حالة من القلق والترقب ، خلال حضورها جلسة المحكمة المشكلة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى في جلستها اليوم الأربعاء حضور لجنة طبية وعرض المتهمة عليها.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وقامت المتهمة بالانفراد بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها حتى اكتشفت جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.