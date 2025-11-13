أمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة : عدد الزوار ما بين 3 إلى 4 ملايين سنويا

أكد الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا امين دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، أن كنيسة المغارة من أبرز المحطات في مسار رحلة العائلة المقدسة داخل مصر .



وقال الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" العائلة المقدسة أقامت في المغارة لفترة من الزمن وبإقامتها فيه أصبح المكان مقدسا".



وتابع :" كنيسة المغارة بجبل درنكة كانت تستخدم منذ العصور الفرعونية كمأوى من فيضان النيل ".

وأكمل الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا :" عدد زوار الدير ما بين 3 إلى 4 مليون زائر سنويا من داخل وخارج مصر ".

