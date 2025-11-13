قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآن عبر منصة مصر العقارية.. خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
توك شو

أمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة : عدد الزوار ما بين 3 إلى 4 ملايين سنويا

هاني حسين

أكد الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا امين دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، أن كنيسة المغارة من أبرز المحطات في مسار رحلة العائلة المقدسة داخل مصر .
 

وقال الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا  في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"   العائلة المقدسة أقامت في  المغارة لفترة من الزمن وبإقامتها فيه أصبح المكان مقدسا".


وتابع :" كنيسة المغارة بجبل درنكة كانت تستخدم منذ العصور الفرعونية كمأوى من فيضان النيل ".

وأكمل الراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا :" عدد زوار الدير ما بين 3 إلى 4 مليون زائر سنويا من داخل وخارج مصر ".
 

