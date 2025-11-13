قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
برشلونة يحاول تهدئة الأزمة مع الاتحاد الإسبانى بعد جراحة لامين يامال
أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط: الدير هو النقطة الأهم في مسار العائلة المقدسة

هاني حسين

أكد الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء" المحرق" بأسيوط، أنه تم تسمية الدير بالمحرق لأن المنطقة المتواجد فيها الدير كان يتم جمع نبات الحلفا وحرقه، بالإضافة إلى عدم وصول المياه للنباتات ويالتالي تحدث فيه حروق .

وقال الأنباء بيجول في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  بدأ تاريخ الدير منذ أكثر من 2000 سنة منذ مجيء العائلة المقدسة إلى مصر ".

وتابع الانبا بيجول :" دير المحرق هو النقطة الأهم في مسار العائلة المقدسة ويطلق على المكان هنا القدس الثاني ".

وأكمل الأنباء بيجول :" زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى دير المحرق تاريخية وحملت رسالة للعالم اجمع بان مصر هي بلد الأمن والأمان ".


ولفت الانباء بيجول :" الكنيسة الأثرية في دير المحرق هي نفس البيت الذي عاشت فيه العائلة المقدسة ". 
 

