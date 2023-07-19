الغد يجتمع لتفعيل دور الحزب في المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد و إسماعيل محمد إسماعيل السكرتير العام لحزب الغد أمس الثلاثاء مع نواب ومساعدين رئيس حزب الغد.

وقد استغرق الاجتماع مدة زمنية تقدر بـ4 ساعات متواصلة ، تم خلالها الإستماع إلى الطرح الخاص بالخطة المستقبلية لكل قيادي على حدة طبقا لموقعه الحزبى.

وقد أسفر الإجتماع عن إتخاذ التوصيات اللازمة لهيكلة وتفعيل دور الحزب فى المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية لمواكبة المرحلة السياسية الراهنة على مستوى الدولة المصرية.

كما أن ما تم طرحه أمس فى إجتماع حزب الغد تم صياغته من السكرتير العام لحزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل بالتنسيق مع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ، بهدف عمل خطة متكاملة لكى يكون هناك دور فعال لحزب الغد من جديد على الساحة السياسية.

ومن جانبه قال إسماعيل محمد إسماعيل ، السكرتير العام لحزب الغد أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الأول من سلسلة إجتماعات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة خاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمناء المحافظات هدفها إعادة هيكلة وتنظيم العمل داخل الحزب وترتيب الأدوار لتفعيل دور الحزب على مستوى المحافظات فى المرحلة القادمة واستعادة صورة الحزب فى الشارع مرة أخرى.

هذا ويعتبر إجتماع حزب الغد الذى تم عقده أمس هو الإجتماع الأول الذى يحضره إسماعيل محمد إسماعيل ، السكرتير العام لحزب الغد بعد شغله هذا المنصب داخل الحزب.

0fe2de91-56b8-4473-9eff-7e549e58b6ce

7cc51cf9-8e03-411a-ab8c-25bc395eb954

7d250ade-ee79-427c-9193-1930f2858649

9c277ccb-db59-4cbb-bff9-5ef829b49f36

93ffb793-7a26-4669-95be-31362cc3e4d7

54071f2e-91bd-453a-a185-c136e08519ff

d33f8ea3-3cec-4008-9e7d-78432501497d

df0b870e-2868-46b5-8bb7-21c7e5779e4e

f18784e0-37c9-46fd-bf7d-4a2637e0e8e0