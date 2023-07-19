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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الغد يجتمع لتفعيل دور الحزب في المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية

موسى مصطفى رئيس الغد
موسى مصطفى رئيس الغد وإسماعيل محمد إسماعيل السكرتيرالعام

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد و إسماعيل محمد إسماعيل السكرتير العام لحزب الغد أمس الثلاثاء مع نواب ومساعدين رئيس حزب الغد.

وقد استغرق الاجتماع مدة زمنية تقدر بـ4 ساعات متواصلة ، تم خلالها الإستماع إلى الطرح الخاص بالخطة المستقبلية لكل قيادي على حدة طبقا لموقعه الحزبى.

وقد أسفر الإجتماع عن إتخاذ التوصيات اللازمة لهيكلة وتفعيل دور الحزب فى المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية لمواكبة المرحلة السياسية الراهنة على مستوى الدولة المصرية.

كما أن ما تم طرحه أمس  فى إجتماع حزب الغد تم صياغته من السكرتير العام لحزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل بالتنسيق مع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ، بهدف عمل خطة متكاملة لكى يكون هناك دور فعال لحزب الغد من جديد على الساحة السياسية.

ومن جانبه قال إسماعيل محمد إسماعيل ، السكرتير العام لحزب الغد أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الأول من سلسلة إجتماعات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة خاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمناء المحافظات هدفها إعادة هيكلة وتنظيم العمل داخل الحزب وترتيب الأدوار لتفعيل دور الحزب على مستوى المحافظات فى المرحلة القادمة واستعادة صورة الحزب فى الشارع مرة أخرى.

هذا ويعتبر إجتماع حزب الغد الذى تم عقده أمس هو الإجتماع الأول الذى يحضره إسماعيل محمد إسماعيل ، السكرتير العام لحزب الغد بعد شغله هذا المنصب داخل الحزب.

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المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل السكرتير العام لحزب الغد الاجتماع

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