نجم منتخب المغرب يقترب من السد القطري

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد نجوم منتخب المغرب من الانضمام إلى صفوف فريق السد القطري.

ووفقًا لشبكة "مونتي كارلو" الفرنسية فإن غانم سايس سيوقع على عقد مع نادي السد لينضم إلى صفوفه، وذلك بعد أن تواجد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لموسم واحد في الدوري التركي مع نادي بشكتاش.

وأشارت إلى أن سايس لعب في عدة أندية فرنسية، ولكن تجربته الأهم كانت مع وولفرهامبتون الإنجليزي.



وأوضحت أن اللاعب يمتلك عدة عروض أخرى ولكن السد القطري، قطع مراحل في المفاوضات مع اللاعب.

يُذكر أن غانم سايس قد شارك مع منتخب المغرب في الوصول إلى المربع الذهبي بكأس العالم 2022 بقطر.