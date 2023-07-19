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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من وزارة المالية الروسية بشأن الديون

روسيا
روسيا

قالت نائبة وزير المالية الروسي، إيرينا أوكلادنيكوفا، إن حجم ديون الدولة الروسية سيزداد حيث تحتاج الحكومة إلى الأموال لدعم الاقتصاد.

وأوضحت أوكلادنيكوفا، في اجتماع للجنة مجلس الاتحاد بشأن الميزانية والأسواق المالية، أن السلطات ستعمل على احتواء مستوى الدين إلى أقل من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الاقتراض الإضافي ضروري.

وقال: “بشكل عام، لدينا الآن مستوى ديون عند 22.8 تريليون روبل، هذا يمثل 14.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذه حدودنا الآمنة، على الرغم من أننا ندرك أنه في الوضع الحالي سنضطر إلى رفعها… سيتعين علينا القيام بذلك، لأن نفقاتنا تتزايد”.

وأضافت: “علينا دعم القطاع العسكري، ومناطقنا الأربع الجديدة بحاجة إلى استثمارات كبيرة. لذلك، سنزيد الدين، لكننا سنحاول البقاء ضمن الحدود الآمنة، التي وضعناها لأنفسنا بنسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

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وأشارت أوكلادنيكوفا إلى أن الحكومة اضطرت إلى اقتراض المزيد من الأموال داخليًا حيث تقلصت قدرة البلاد على الاقتراض من الخارج بسبب العقوبات الغربية المتعلقة بأوكرانيا.

وشهد ذلك ارتفاعًا حادًا في الدين المحلي في عام 2022، ليصل إلى 18.8 تريليون روبل، بينما انخفض الدين الخارجي للبلاد إلى حوالي 4 تريليونات روبل.

روسيا وزارة المالية الروسية

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