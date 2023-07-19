الصين تتهم أمريكا بتنفيذ هجمات سيبرانية عشوائية ضد جميع دول العالم

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها المتضرر الأكبر من الهجمات السيبرانية، كما أن الصين تعارض بشكل قوي كافة أشكال الهجمات الإلكترونية.

واتهمت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجي الصينية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أمريكا بأنها نفذت هجمات إلكترونية عشوائية وواسعة النطاق ضد جميع دول العالم. حسبما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وأضافت، أن القيادة السيبرانية الأمريكية أدرجت العام الماضي علنا البنية التحتية الحيوية للبلدان الأخرى كأهداف مشروعة للهجمات الإلكترونية الأمريكية، وهو أمر مثير للقلق.

وأكدت ماو نينج، أن الأمن الإلكتروني هو تحد عالمي، حيث يجب تكثيف تعاون المجتمع الدولي لمواجهة تلك الهجمات السيبرانية".

الخارجية الصينية : لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتهم الدول الأخرى

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتهم الدول الأخرى أو تشوهها لأسباب سياسية، ولكن يجب عليها وقف الهجمات الإلكترونية على الدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية الأمن السيبراني بشكل فعال".