9 ساعات .. لماذا قررت الحكومة غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف؟

قررت الهيئة القومية للأنفاق، غلق محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ومحطة بدر وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان.

غلق محطات القطار الكهربائي

غلق القطار الكهربائي

ومن المقرر غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباحا يوم الخميس 20/7/2023.

كما نوهت الهيئة بأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة 7:30 مساءً، وموعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

كما أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور 7:35 مساءً، على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار، عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

كما قررت وزارة النقل زيادة سرعة القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، ضمن خطتها لنقل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصل سرعة القطار إلى 120 كيلومترا / الساعة من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة والعكس، في مدة 45 دقيقة بحد أقصى.

ويهدف قرار الوزارة إلى رفع مستوى خدمة النقل الجماعي التي تقدمها الوزارة للوافدين يوميًا على العاصمة الإدارية عقب نقل الوزارات للعمل من داخل الحي الحكومي بالعاصمة، وتوفير خدمة نقل مستدامة وآمنة.

كما تقرر تشغيل خدمة النقل بالحافلات كل نصف ساعة بدءا من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى السابعة مساء من محطة الفنون والثقافة إلى الميادين الرئيسية، حيث تم تحديد محطة (مدينة الفنون والثقافة) كنقطة تجمع لتلك الحافلات لنقل المواطنين والعاملين الذين يتطلب تواجدهم بالعاصمة الإدارية بعد مواعيد العمل الرسمية بالوزارات.

وجاء قرار زيادة سرعة القطار عقب رصد وزارة النقل إقبال عدد كبير من المواطنين على استخدام المشروع خلال الفترة الماضية للوصول إلى مباني الحي الحكومي، وكذلك لخدمة المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر.

غلق محطات القطار الكهربائي

القطار الكهربائي الخفيف

ونعرض لكم أبرز المعلومات حول القطار الكهربائي الخفيف بـ:

تم تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين الى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين علي المرحلة الأولي منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الادارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين الى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان .

يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الاخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب.

جميع المدن التي يمر بها او بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جارٍ إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع أعداد الركاب في أوقات كافة تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان.

تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيديوهات المرفقة توضح مناطق الانتظار التي تم إنشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل ( بدر - الشروق - العبور - المستقبل ) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

تم توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة أن عددا كبيرا من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.

تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا بتوجيه من الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة.

إمكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الإسماعيلية وطريق بلبيس حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على أماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة “Park & Ride” مثل محطة عدلي منصور ومطار العاصمة وبدر.

- المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف :

• محطة عدلي منصور تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أوتوبيسات إقليمي ويتكامل مع الطريق الدائري

• محطة العبور تخدم مدينة العبور شمال طريق الإسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب جنوب طريق الإسماعيلية.

• محطة المستقبل تخدم جمعية عرابي شمال طريق الإسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الإسماعيلية.

• محطة الشروق ومحطة هليوبوليس تخدم مدينة العبور الجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية ومدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي والتجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الإسماعيلية.

• محطة بدر تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا.

• محطة الروبيكي تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود.

• محطة حدائق العاصمة تخدم مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية.

• محطة مطار العاصمة تخدم مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية.

• محطة مدينة الفنون والثقافة تخدم أكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من حي المال والأعمال ومدينة الفنون كما سيتكامل مع مونوريل شرق القاهرة فى محطة الفنون والثقافة فيؤمّن الربط بين المجتمعات العمرانية على طريق الإسماعيلية مع المحور التسعين بالتجمع الخامس ووصولا إلى مدينة نصر.

• أما محطات الفرعة الشمالية :

• محطة المنطقة الصناعية تخدم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان إضافة إلى التجمعات السكنية بالمنطقة.

• محطة العبور الجديدة .. تخدم مدينة العبور الجديدة الواقعة غرب الطريق الدائري الإقليمي.