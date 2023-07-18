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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنظمة مكافحة الحريق.. غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT ) بالكامل غدا|تفاصيل

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وأوضحت أنه سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.


ونوهت الهيئة إلى أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً، كما أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

وذكرت أن جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT سيعود في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك يوم الخميس 20 يوليو.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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