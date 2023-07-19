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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف مفاجئ من ثلاثي الزمالك بعد انتقال إمام عاشور للأهلي

امام عاشور
امام عاشور

قام كل من شيكابالا وعمر جابر وأوباما من حذف إمام عاشور من حساباتهم الشخصية على انستجرام بعد انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي .

أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدانماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

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بعد انتقاله إلى الأهلي.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ ميتلاند الدنماركي

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العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".
أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الانتقالات الصيفية الدوري الدانماركي النادي الأهلي انتقال إمام عاشور للأهلي

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