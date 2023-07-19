بعد انتقاله إلى الأهلي.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ ميتلاند الدنماركي

وجه إمام عاشور لاعب خط الوسط رسالة الي نادي ميتلاند الدنماركي بعد انتقاله رسميا الى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

ونشر إمام عاشور صورة له من خلال حسابه الشخص عل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا : " شكرا ميتلاند. ".



وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدانماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور، وعلقت عليه :" لاعب جديد في الجزيرة ".

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.