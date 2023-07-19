عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نهضة شاملة.. توجيه عاجل بمواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي في مصر

تعميق التصنيع المحلي
تعميق التصنيع المحلي

تسعى الدولة إلى توطين العديد من الصناعات وجلب العملات الأجنبية، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ إن تنمية هذا القطاع تؤدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة قيمة الجنيه، وقامت الدولة بالعديد من المبادرات الوطنية التى تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية.

من أول أبريل.. السيسي يوجه بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي - CNN Arabic
تعميق التصنيع المحلي

تعميق التصنيع المحلي

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً يضم رئيسَي شركتي “ووهوان للهندسة” الصينية و”باليسترا” الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت.

txt

رئيس جامعة حلوان: نهتم بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

txt

برلمانى: نسعى لتوطين الصناعة المحلية ووصول الصادرات لـ 100 مليار دولار

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية، للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، الذي يأتي استكمالاً لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية، بالعين السخنة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين، في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأوضح الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

وشدد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.

2020 عام الصناعة المصرية «الاستثنائية» - اليوم السابع
تعميق التصنيع المحلي

تنمية الصادرات

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الحكومة بذلت الكثير من الجهد لنمو التصنيع المحلي، وقدمت العديد من مبادرات التمويل لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع، وتمكنت من إجراء عمليات وقرارات كبرى لإعادة بناء الاقتصاد عن طريق منظومة مشروعات قوية لتمهيد الطريق للقطاع الخاص، موضحاً أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل مستمر بالقطاع الخاص يُعتبر من الرسائل القوية لدعمه، وفق آليات محددة لضمان حدوث الاتزان المجتمعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

txt

توطين 152 صناعة.. قرار حكومي عاجل وهدايا وحوافز للمستثمرين

txt

برلماني: توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد هدفه تعميق التصنيع المحلي

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تنمية الصناعة هي الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، ومن المهم إعادة إحياء الصناعات من خلال العديد من المبادرات التى توفرها الدولة لدعم الصناعة، من خلال مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التى تهدف لتذليل المعوقات أمام المصانع المتعثرة ومساندتها.

وتابع أنه من أجل تحقيق تطوير ونهضة شاملة فى القطاع الصناعي والإنتاجي لا بد من العمل على تقليل المعوقات التى قد تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة والضخمة، خاصة المتعثر منها، لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج المصري.

التصنيع المحلى الصناعة المحلية الصناعة التنمية الاقتصادية السوق المحلية السيسي العملات الاجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة حلوان: نهتم بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

برلمانى: نسعى لتوطين الصناعة المحلية ووصول الصادرات لـ 100 مليار دولار

اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية".. كيف سيحمي الصناعة المحلية؟

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| شيخ الأزهر يدعو لإطلاق إستراتيجية تعليم عربية.. وهذه كلمات دعاء أول شهر محرم

فئة الـ 3 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات شاومي ريدمي 9A

أردوغان يهدي رئيس الإمارات سيارة توج التركية .. صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

اقتحام منزل سفير السودان بالأردن .. ورسالة عاجلة من سوار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الاغراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ