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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نهتم بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي  بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، التي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

جدير بالذكر ان طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان قدموا 4 مشروعات خلال فعاليات حفل التخرج التي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام، وعقدت فعاليات مشاريع التخرج بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وشملت المشاريع حملة أثر وهي حملة إعلامية لتوعية  الجمهور المصري بتغيير سلوكياته لتصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة من خلال تعريفه بالتنمية المستدامة وأهدافها، والترويج للسلوكيات المرتبطة بها وتعريفه بمدي أهميتها وضرورة تبنيها في ظل ما يطرأ علي العالم من مستجدات وتغيرات مناخية وبيئية.

البحوث العلمية البحث العلمي الأبحاث التطبيقية Jobs Education جامعة حلوان

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