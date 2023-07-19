تعالي نرجهع وأنا هسامح في أي حاجة.. زوج يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

وجه عمرو الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على قائمة زوجية بـ 400 ألف جنيه ورفعت عليه قضية طلاق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، رسالة لزوجته قائلا “أنا عايز اقولها أنا معملتش فيكي حاجة وحشة وانا عايز ارجع تاني عشان ولادنا ملهمش ذنب”.

وقال عمرو، “تعالي نرجع نربيهم سوا وانا هسامح في اي حاجة حصلت ابوس ايدك انسي نفسيك شوية القصة مش قصة خشب وفلوس”

ولادي ملهمش ذنب

وتابع الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على قائمة زوجية بـ 400 ألف جنيه ورفعت عليه قضية طلاق، أن ولادي ملهمش ذنب في اللي انتي بتعملية"

