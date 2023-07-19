برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزى ..تفاصيل أحدث التكنولوجيات المالية بـ قمة سيملس 

صرح المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لـ TechLine: " نؤمن بأن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المستهلكين والشركات.



وقال خلال قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي : عقدت قمة هذا العام تحت عنوان “الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا” بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من مختلف العالم ومسئولين وخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية وهو ما يعد ثراء حقيقى فى هذا المجال



واضاف : من خلال الحلول المبتكرة ، نهدف إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين التجربة العملاء، وذلك من خلال توفير أدوات سهلة الاستخدام وآمنة وفعالة علاوة على ذلك، فإن المشاركة في قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 تعد فرصة لتوسيع شبكة العلاقات والتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.



أضاف: نتطلع إلى مواصلة دعم نمو القطاع المالي من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وفعالة، بالإضافة الي تلبية احتياجات العملاء والشركات في عالم يتغير بوتيرة سريعة.

لافتا الى انه تم استعراض خلال القمة أحدث منتجات وحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد

وقال القمة شملت مجموعة من الحلول المتكاملة لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تحقيق التميز في العمليات من خلال تطوير وتوفير أحدث التقنيات والأدوات كما تشمل خدماتنا المتخصصة مجالات مثل الدفع الإلكتروني، والتحويلات المالية عبر الإنترنت، والتمويل الرقمي، والتحليلات المالية، والأمن المالي.



القمة عقدت على مدار يومي في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، بمشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.