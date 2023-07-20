حملة علشان ولادكم .. احسبوها صح| سميحة أيوب: التعليم يحمي الإنسان للأبد

تحدثت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن ظاهرة التسرب من التعليم، وحملة «علشان ولادكم .. احسبوها صح» التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على مشكلة التسرب التعليمي.

وأكدت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على ضرورة توعية الناس بأن العلم واجب على كل فرد، حتى لو كان يسعى الفرد للعمل في أي حرفة فلابد للتعليم الذي يحمي الإنسان للأبد، معلقة: «التعليم يضيف انسان تاني لانسانيتك».

توعية أولياء الأمور

وتابعت سميحة أيوب، قائلة: «اللي يسيب التعليم يتحول إلى انسان جاهل وتائه وسط مجتمعه وممكن يتضحك عليه لأنه ما اتعلمش.. بلاش نقول مثقف لا نتعلم الأول وبعدين نتثقف لأن التعليم غير الثقافة»، مؤكدة على ضرورة توعية أولياء الأمور بهذه المشكلة.

واستكملت سميحة أيوب: «الأطفال ما يفهموش يعني ايه علم أو مستقبل فالأب والأم هم اللي لازم يكونوا حريصين جدا على تعليم أولادهم وما يحسوش بالأنانية ولو كانوا على قد حالهم وفقراء يقولك العيل يشتغل.. لأ ده هيتشرد مش هيشتغل».

سميحة أيوب تكشف دور الفن

وأكدت سميحة أيوب، على دور الفن في مواجهة المشكلات الاجتماعية ومنها مشكلة التسرب من التعليم، مشيرة إلى ضرورة أن ينشط مؤلفي الأعمال الفنية في الكتابة عن مثل هذه المشكلات مثل السابق.