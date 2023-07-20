شبانة يوجه رسالة قوية لـ كولر .. تفاصيل

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي والشجاعة التي تحلى بها في تطبيق أسلوبه وعملية التدوير التي قام بها مبكرًا منذ بداية الموسم الحالي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "شعرنا بقيمة ما قام به كولر في النصف الثاني من الدوري ومواجهات إفريقيا الصعبة، اعتماد كولر على التدوير ساهم في حصد الألقاب، وكان اللاعبين في أفضل مستوياتهم ولم يتعرضوا للإصابات".

وأضاف: "كنا ننتقد كولر في بداية الموسم بسبب عملية التدوير، لكن أدركنا صحة ما قام به في بداية الموسم، المدرب السويسري يتحلى بالشجاعة وزرع الثقة في نفوس لاعبيه، وكل اللاعبين لا تشعر بأن هناك لاعب أساسي وآخر احتياطي".