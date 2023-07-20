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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن رؤية شيخ الأزهر فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه بمشيخة الأزهر للدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري.

 

وأعلن " طنطاوى " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أحمد الطيب على أن التعليم هو الركيزة الأولى لنهوض المجتمعات وتطورها، وأن الأزهر حريص على تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يواكب التقدم التكنولوجي ومقتضيات العصر في مختلف المجالات وأن الأزهر لن يتوانى عن تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائه وبناته طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، لتأهيلهم للمشاركة في صياغة مستقبل أمتنا ووطننا.

كما أعلن النائب خالد طنطاوى اتفاقه مع مطالبة شيخ الأزهر من القائمين على مهمة تطوير التعليم في وطننا العربي والإسلامي، ببذل المزيد من الجهد، وضرورة التيقظ لمحاولات تطبيع أمراض مجتمعية وسلوكيات وانحرافات غير مقبولة -لا دينيًّا ولا أخلاقيًّا- من خلال مناهج التعليم تحت مسميات الانفتاح على الآخر والتطوير والتقدم.

وأكد على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف فى كل ما يتعلق من سياسات خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية حتى تحقق المناهج التعليمية اهدافها فى تخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق والتقاليد المصرية الاصيلة.
وأشاد النائب خالد طنطاوى برؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية مؤكداً أن التعليم الأزهرى سواء فيما يتعلق بالمعاهد الأزهرية أو جامعة الأزهر شهد المزيد من التطوير والتحديث فى المناهج التعليمية التى اصبحت تتواكب مع افضل النظم العالمية
وكان الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد أعرب عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، والاستماع إلى رؤية فضيلته في مجالات تطوير التعليم والنهوض به، مقدرًا التعاون المثمر بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي أثمر عدة نجاحات في مجالات التدريب والمشاركة في تأهيل القائمين والمنخرطين في العملية التَّعليمية، واعتماد المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وتطبيق نظم الجودة، وتقديم الدعم الفني لكوادر جودة التعليم في المعاهد والجامعة الأزهرية.
واستعرض الدكتور علاء عشماوي خطط الهيئة المستقبلية في مختلف المجالات، التي تنعكس على تحقيق الجودة المنشودة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت 1300 معهد أزهري و31 كلية أزهرية، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2023، بالإضافة إلى اعتماد 30 برنامجًا أكاديميًّا في الفترة من 2018 وحتى 2023، موضحًا أن الهيئة قد استحدثت كثيرًا من الأنشطة ضمن خططها العملية للارتقاء بالعملية التعليمية، ومنها تحديث المعايير القومية الأكاديمية المرجعية القائمة على الكفاءات والجدارة لقطاعات التعليم الأزهري الجامعي.


من جانبها، أوضحت الدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، أن الهيئة قد عقدت 293 دورة تدريبية في شتى محافظات الجمهورية، تضمنت تدريب 7784 متدربًا من معلمي المعاهد الأزهرية، كما قامت الهيئة بعقد 526 دورة تدريبية في معظم كليات جامعة الأزهر، تضمنت تدريب 12689 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بها، مضيفة أن الهيئة قدَّمت الدعم الفني المجاني لمعاهد رياض الأطفال بالأزهر، حيث تم تدريب 2444 معلمة رياض أطفال من خلال 102 دورة تدريبية في 23 محافظة.

خالد طنطاوى مجلس النواب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب

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