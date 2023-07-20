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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: تنفيذ كارت الدعم الموحد خلال 10 سنوات

صدى البلد

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية أن التحول الرقمي للدولة حاليا للدولة نستطيع أن نضع في كارت واحد كافة الخدمات الحكومية المقدمة من الدولة للمواطن وأضاف سيتم ربط خدمة التموين بالتامين الصحي وسوف يأخد حوالي تنفيذ 10 سنوات.

 واضاف أن  كارت الدعم الموحد ليس يعني إلغاء البطاقة التموينية ومن يقول أو يعلن ذلك يلعب بمشاعر الشعب المصري  مضيفا إن الكارت الموحد بطاقة بديلة عن مجموعة من البطاقات التي يستخدمها المواطنين.

وأكد أن الكارت الموحد ليس بديلا عن بطاقة التموين، موضحًا أنه يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في هذا، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها مثل؛ صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة.

جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

 واضاف الوزير  إن الكارت الموحد سيكون متعدد الأغراض، ليستخدم في العديد من الخدمات، مشيرًا إلى أنه سيصدر عن طريق البريد المصري.

وأوضح الدكتور علي المصيلحى أن الإشاعات المتداولة حاليا عن زيادة الدعم 75جنية هو اي كلام ولم يصدر عن جهة مسؤولة حتي الآن. 

وفي سؤال لوزير التموين عن وجود أي أزمات للدولار كشف الوزير أنه لا توجد أزمة ولكن يوجد تحديات والايام اثبتت أن مصر تتخطى هذة التحديات وهي نحقق نتائج افضل من الاول ولاتوجد اي أزمة وأشار الوزير الي تفائله عن الايام المقبلة .

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