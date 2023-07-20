إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا فى الثامنة مساء اليوم بصالة محمد حسن حلمى زامورا بالقلعة البيضاء مع جماهير الزمالك ومشجعى النادى ومسئولى الصفحات الداعمة للكيان عبر منصات التواصل الإجتماعى بحضور وسائل الإعلام ونجوم الزمالك الحالين والسابقين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل مرتضى منصور .

ومن المنتظر أن يناقش مرتضى منصور مع جماهير وعشاق الزمالك ونجومه السابقين الداعمين والمعارضين فى المؤتمر الصحفى الأوضاع التى آل اليها النادى وأدت لخسارة البطولات هذا الموسم خاصة على مستوى كرة القدم .

حروب ومؤامرات

ويستعرض مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى الحروب والمؤمرات التى يتعرض لها نادى الزمالك ومجلس الإدارة من ترويج شائعات وتسريب عقود اللاعبين والحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك لتقويض المجلس وشل حركته فى سداد مستحقات اللاعبين فى مختلف اللعبات الرياضية ورواتب الأجهزة الفنية المحلية والأجانب والموظفين والعاملين وإخضاع الزمالك وإفساح المجال أمام منافسه لإستعادة البطولات التى حققها الزمالك الموسم الماضى ومنها الفوز بلقب الدورى موسمين متتالين وبطولة الكأس ولقبى الدورى والكأس فى الطائرة موسمين متتالين أيضا وبطولة كأس الطائرة وأفريقيا لسيدات الطائرة وبطولة أفريقيا لكرة اليد ومن قبلها الموسم الماضى بطولة الدورى وأفريقيا والسوبر المصرى وسوبر المحترفين لكرة اليد .

ملف إمام عاشور

كما سيتطرق المستشار مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى إلى ملف إنتقال إمام عاشور لاعب وسط الفريق فى يناير الماضى الى ميتلاند الدنماركى مقابل 3 ملايين يورو وكيفية رفضه العودة للزمالك وتفضيل الإنتقال الى النادى الأهلى.

وسيكشف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى قيمة تكلفة صفقة انتقال إمام عاشور للأهلى وكيفية أن الزمالك استفاد من بيعه مقابل مبلغ كبير للاعب يرفض التجديد ويبكى من أجل الإحتراف وعقده لم يكن متبقيا به سوى موسم واحد.

غرامة محمود كهربا

كما سيتطرق المستشار مرتضى منصور الى ملف غرامة محمود كهربا لاعب الأهلى الموقعة عليه من قبل الفيفا والبالغة قرابة 2 مليون و500 الف دولار وموعد سدادها ولماذا لم يتم ايقافه بعد قرار لجنة الإنضباط بوقفه 12 مباراة حتى الآن.

مقارنة اللجان المعينة

وسيطلع مرتضى منصور الجماهير وحضور المؤتمر الصحفى على مقارنة بين ما تم منحه للجان المعينة بالنادى أثناء تجميد مجلسه فى 2020 من مبالغ مالية تقدر بقرض بلغ 70 مليون جنيه مصرى ومستحقات من الشركة الراعية فاقت 400 مليون جنيه وبيع لاعبين مثل مصطفى محمد لجلاطة سراى التركى وكيفية التفريط فى مواهب مثل حسين فيصل مجانا وإعارة أخرين بمبالغ زهيدة مثل محمد صبحى وأسامة فيصل وعدم إضافة مدة الإعارة لعقد اللاعبين مثل ما حدث مع مصطفى فتحى لسموحة وبين ما يتم من حروب من المنتسبين للنادى على المجلس الحالى وشل حركته ماليا .