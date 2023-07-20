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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أشاد رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلي، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مشددا على أنه مدرب كبير وسيحقق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال ربيعة فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كولر كان حزين بعد تعادلنا مع حرس الحدود وكان يريد تحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "محمد عبد المنعم مدافع متميز وسيكون واحد من أهم اللاعبين فى إفريقيا خلال السنوات القادمة".

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لمثله، أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري عقب مباراة الأمس.

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